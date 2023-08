Luciano Spalletti e la FIGC hanno quasi trovato l’accordo che porterebbe l’ex allenatore del Napoli sulla panchina dell’Italia

Come rende noto gazzetta.it, mancano solo gli ultimi dettagli per siglare l’accordo tra la FIGC e Luciano Spalletti, individuato da Gabriele Gravina come valido nuovo ct sulla panchina dell’Italia, dopo le dimissioni di Roberto Mancini.

E la clausola di ADL? La Rosea fa chiarezza anche su questo, scrivendo di come il cavillo non preoccupi minimamente i vertici della FIGC:

PANCHINA ITALIA, LA CLAUSOLA CHE LEGA SPALLETTI AL NAPOLI– Gravina va avanti per la sua strada, evidentemente confortato dalle indicazioni dei suoi legali che insistono in particolare sull’assenza di un “patto di non concorrenza” che sarebbe alla base della clausola per cui oggi De Laurentiis rivendica il diritto ad avere poco più di 2,6 milioni (si partiva il primo luglio da 3, ma si scalano 250 mila euro al mese). Il concetto è semplice: la Nazionale non fa concorrenza al Napoli a cui quindi non spetterebbe alcun indennizzo.

