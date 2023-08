Nel presentarsi al popolo nerazzurro, Carlos Augusto ha messo in guardia le pretendenti allo scudetto, tra cui la Juve: le parole

In qualità di nuovo innesto dell’Inter, Carlos Augusto ha subito lanciato il guanto di sfida agli altri club di Serie A che concorrono per lo Scudetto, Juve in primis. Ecco le parole dell’esterno ai canali ufficiali nerazzurri:

SCUDETTO– «Io voglio lavorare per la squadra. Sono brasiliano ma mi piace correre tanto (ride, ndr), voglio aiutare i miei compagni a fare grandi partite»

