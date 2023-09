L’ex Inter Goran Pandev si è espresso sul derby di domani contro il Milan: le dichiarazioni a La Gazzetta dello sport

Le parole di Pandev verso il derby tra Inter e Milan:

«Fu una felicità incredibile che mi fece dimenticare anche la stanchezza. Avevo le gambe pesanti, ma feci uno scatto per festeggiare il gol. 2010? Noi avevamo una grande squadra, ma quell’annata è stata piena di infortuni e c’è stato anche il cambio di allenatore (via Benitez, in panchina Leonardo, ndr). Loro avevano preso Ibrahimovic e ci sconfissero nel derby di ritorno proprio quando, in caso di vittoria, avremmo potuto sorpassarli. Bellissimo e molto atteso perché le due squadre ci arrivano a punteggio pieno. Prima, però, c’è la sosta per le nazionali e quindi i due tecnici avranno poco tempo per preparare il match e pensare pure all’inizio della Champions. Scudetto? Non lascerei fuori dalla corsa la Juventus e il Napoli: entrambe possono vincere. Arnautovic? Allora era un ragazzo e lui e Mario fuori dal campo… In allenamento però si vedeva che erano forti. Sono contento che Marko sia tornato ad Appiano: adesso è una persona diversa rispetto ad allora, ha un’altra maturità e può far bene».

