Patrizia Panico, tecnico della Fiorentina, nel post match con il Milan femminile, ha elogiato la prestazione di Veronica Boquete:

«È difficile trovare una partita in cui Vero Boquete ha fatto male. Ha una personalità incredibile e voglia di far bene per la squadra pazzesca. È una calciatrice che credo che giocherà ancora per moltissimo tempo e si merita certamente la standing ovation»

