Gianluca Paparesta, ex arbitro, ha fatto questa confessione relativa a Juve Inter. Queste le dichiarazioni

L’ex arbitro Gianluca Paparesta ha parlato a Sportitalia di Juve Inter.

JUVE INTER – «La rivalità c’è sempre stata. Dal 2003 al 2006 è stata ancora più forte, ricordo che erano partite tesissime e dovevi avere a che fare non solo con i tifosi, ma anche con giocatori di un certo spessore come Ibrahimovic o Zanetti. Già nel tunnel prima di entrare c’era una tensione che ho ritrovato solo in partite di derby campani di Serie C»

The post Paparesta fa una confessione: «In Juve Inter succedeva questa cosa nel tunnel prima di entrare» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG