Jean-Pierre Papin intervistato da la Gazzetta dello Sport ha detto la sua sul big match di domani sera tra Milan e Napoli con un focus anche su Ibrahimovic:

«Zlatan è un fenomeno da studiare. Per un centravanti oggi è sempre più complicato reggere ad alto livello quando l’età avanza. Iomi sono fermato quando ho capito che non riuscivo a scattare come prima, quando non saltavo più in alto degli avversari… Giroud deve gestirsi con saggezza: deve essere consapevole che giocherà meno e girare a proprio favore questo aspetto. Se non chiederà troppo al suo corpo potrà mantenere certi standard. Segua Pioli, che sta dando prova di essere un gestore eccezionale di uomini».

