Paratici: «Kulusevski e Bentancur? Le motivazioni fanno capire che è il momento di cambiare». Le parole del dirigente del Tottenham

Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport degli ex Juve Bentancur e Kulusevski. Ecco le parole del dirigente del Tottenham:

«Spesso alcuni giocatori rendono a Milano e meno a Torino. A volte le motivazioni fanno capire che per qualcuno è il momento di cambiare per qualcuno. Parliamo di giocatori di grande livello. Bentancur ha giocato 2 mondiali e 200 partite alla Juve. Quando un giocatore gioca tante partite nello stesso club a volte le motivazioni scemano e altri fattori possono incidere. Qui si sono ambientati subito molto bene anche Romero e Kulusevski, magari anche per il tipo di calcio. Siamo contenti di quello che stanno facendo. Speriamo continuino così».

