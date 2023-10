Pierluigi Pardo, noto giornalista e telecronista, ha rivelato quello che per lui è il Napoli-Milan più bello: le sue dichiarazioni

Ospite a Radio Kiss Kiss, Pierluigi Pardo ha rivelato:

«Ho tanto bei ricordi di questa partita, da sempre una grande classica del nostro campionato. In particolare nel 2009\2010 il Napoli pareggiò 2-2 contro il Milan, in quei tempi al “San Paolo” E fu una rimonta meravigliosa che diede poi slancio alla squadra di Mazzarri di fare un buon campionato e di mettere le basi per gli anni successivi».

