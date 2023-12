Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento dei gialloblù in Serie B

PAROLE – «C’è tanto lavoro da fare, diciamo che abbiamo gettato le basi per raggiungere il traguardo e arrivare in Serie A, ma non sarà una passeggiata. La mia è una squadra multiculturale. Pochi italiani, tanti stranieri. Tante lingue diverse, tante mentalità che, spesso, significa anche tante idee. Io sto cercando di arrivare a fare di questa squadra un collettivo: questo è il mio progetto. E mi sembra che in campo si veda questo desiderio. Sto cercando di trasmettere ai ragazzi il senso di appartenenza. È fondamentale se si vuole arrivare lontano».

