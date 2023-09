Marco Parolo lancia l’allarme in casa Juve dopo la sconfitta dei bianconeri al Mapei: lo ha detto l’ex centrocampista

Marco Parolo, a Dazn, ha così parlato dopo il ko della Juve al Mapei.

LE PAROLE – «Mancano i leader. La Juve di un tempo non si distraeva per i complimenti e su questo mi ricollego alle parole di Locatelli nel post-partita o a quelle di Allegri di ieri. Questa squadra o azzecca la partita oppure non lo fa, non reagisce».

