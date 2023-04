L’ex nerazzurro Giancarlo Pasinato ha detto la sua sul successo ottenuto dall’Inter ai Quarti di Champions contro il Benfica

Intervistato da Sportitalia, l’ex nerazzurro Giancarlo Pasinato ha commentato la vittoria per 0 a 2 ottenuta dall’Inter di Simone Inzaghi contro il Benfica all’andata dei Quarti di Finale di Champions League.

SULLA PARTITA –: «Questa volta l’Inter ha ampiamente meritato di vincere a differenza della partita con il Porto, nella quale ha anche sofferto molto e avuto fortuna. Il Benfica ha avuto paura, ma li temo ancora in vista del ritorno. Ritorno? Non sarebbe la prima volta per una squadra quella di fare una rimonta del genere, quindi non bisogna sottovalutare questa sfida in cui loro arriveranno con un grande orgoglio e soprattutto senza niente da perdere».

SULLE CRITICHE A INZAGHI –: «Secondo me non sono state esagerate. Rilancio: assumerei Un allenatore solo per le partite di campionato, così magari vinciamo tutto (ride, n.d.r.). È evidente che in Serie A l’Inter abbia delle difficoltà a partire da quel famoso derby dello scorso anno, mentre in coppa questo allenatore riesce a far tirare fuori il meglio. Metterlo in discussione non è esagerato perché è vero che sarebbe un’impresa andare in semifinale o addirittura in finale o vincere la Champions, ma rimanere fuori dalle prime quattro sarebbe ugualmente un fallimento. Ed ora il calendario in campionato si fa molto duro».

SU LUKAKU –: «Dico questo: io per la mia forma muscolare ero sempre l’ultimo ad entrare in forma. Lui ha un grande fisico ed è arrivato dopo un periodo difficile, con tanti infortuni. Serviva pazienza, ma il suo valore non si può discutere, è un grande attaccante».

SULLE PROSSIME FASI DELLA CHAMPIONS –: «Mi auguro che se l’Inter dovesse passare il turno ci fosse la possibilità di assistere ad un Derby in semifinale. Sia per la spettacolarità della cosa, sia perché al Milan Ho giocato e ho dato e ricevuto molto. Una italiana può vincere? Nella partita secca può succedere di tutto quindi dico di sì. Basta vedere il modo con cui ha perso il Bayern Monaco: Chi l’avrebbe mai detto che avrebbe preso tre gol? E poteva prenderne anche degli altri. Sarebbe una bella rivincita anche per il calcio italiano visto che veniamo tanto bistrattati e che ci considerano un campionato di secondo livello».

