Carlos Passerini, noto giornalista, ha duramente criticato il rendimento del Milan di Pioli, eliminato anche dalla Coppa Italia

Dalle colonne del Corriere della Sera, Carlos Passerini ha dichiarato:

PAROLE – «Il Milan è sempre uguale a se stesso: prima lo scatto, poi la caduta rovinosa. Illusioni e delusioni ad accrescere il senso di frustrazione di una tifoseria sempre più esasperata. Ma la verità è che le tre vittorie consecutive con Sassuolo, Cagliari ed Empoli avevano illuso solo chi non conosce i difetti strutturali di una squadra che non ha mai trovato una vera continuità non solo nei risultati, ma anche nella tenuta mentale».

