Dopo la quasi cessione arriva il rinnovo ufficiale: a comunicarlo è il club tramite una nota. La Juventus perde così un possibile rinforzo

Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità: il difensore centrale della Fiorentina, Pietro Comuzzo ha rinnovato il suo contratto fino al 2029, con opzione, a favore della società Viola, fino al 2030.

Il ventenne di San Daniele del Friuli nella finestra di mercato invernale era stato molto vicino al Napoli, ma la richiesta della Viola a 40 milioni di euro era stata ritenuta troppo impegnativa per i partenopei, che hanno scelto di fare un passo indietro. Nonostante abbia avuto meno spazio in campionato, la Fiorentina ha scelto comunque di blindare il suo numero 15. Una mossa in ottica di mercato?

Tuttavia lo stesso Comuzzo si dice “felicissimo” e ha affermato ai canali ufficiali della Viola che: “Il rinnovo ha un significato importante perché viene da una stagione in cui ho iniziato a giocare un po’ di più e quindi lo vedo come un premio, un riconoscimento. Firenze è una città che mi ha accolto da bambino, mi ha visto crescere e mi sta facendo crescere ancora di più. . A lungo termine, sarebbe bellissimo vincere qualcosa con questa maglia, sarebbe un’emozione incredibile.”

Nonostante il recente rinnovo, la Juventus punta ancora Comuzzo

“Cresciuto nel Settore Giovanile gigliato, ha esordito in Serie A con la maglia della Fiorentina a soli 18 anni nell’ottobre 2023 e, da allora, ha collezionato 48 presenze tra Serie A, Conference League e Coppa Italia, arrivando a raggiungere, anche, la convocazione con la Nazionale maggiore italiana”, così recita il comunicato ufficiale del club fiorentino sul recente rinnovo di Pietro Comuzzo.

In chiave di mercato questa mossa da parte della società fiorentina si rivelerà fondamentale in estate: la Viola in questa maniera avrà modo di valutare attentamente ogni proposta, e deciderà se cogliere al volo le offerte più vantaggiose e allettanti, o se declinare quelle non ritenute sufficienti.

Il giovane classe 2005 è nel mirino della Juventus ormai da qualche tempo, sebbene il rinnovo di contratto abbia giocato un ruolo a sfavore della Vecchia Signora, Comuzzo resta ugualmente un obiettivo di mercato della Juventus, mirata ad aumentare i giovani talenti italiani in rosa. Inoltre, la Juventus è anche la società che più si è avvicinata alla richiesta di 40 milioni di euro richiesti dai toscani. Il mercato estivo è alle porte e la società bianconera potrebbe tornare alla carica sul gioiellino cresciuto nel vivaio della Viola.