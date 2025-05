La scelta di Jannik Sinner ha gelato tutti i suoi fan: il numero 1 al mondo ha deciso di ritirarsi, ora è ufficiale.

Dopo 47 anni un tennista italiano riesce a raggiungere la finale degli Internazionali d’Italia a Roma. Quella realizzata contro Tommy Paul è un’altra grande impresa di Jannik Sinner: l’ultimo azzurro in finale al Foro Italico fu Adriano Panatta nel 1978. I tifosi italiani hanno anche accarezzato il sogno di un ultimo atto tutto tricolore: Musetti è stato però sconfitto in semifinale da Carlos Alcaraz, che oggi contenderà il titolo al numero 1 al mondo.

I fan sono in visibilio per la cavalcata di Jannik, che ha sgombrato il campo da ogni dubbio sulla sua condizione fisica. In molti, alla vigilia del torneo di Roma, temevano che lo stop di tre mesi a causa della squalifica per la vicenda Clostebol non permettesse al 23enne di San Candido di essere competitivo per il successo già agli Internazionali. Più di qualcuno faceva infatti notare come Sinner avrebbe avuto bisogno di giocare almeno due o tre tornei per ritrovare il ritmo partita e presentarsi nelle migliori condizioni possibili al Roland Garros.

Invece ancora una volta il fenomeno altoatesino ha dimostrato di provenire da un altro pianeta. Proprio in queste ore, però, è arrivato un annuncio che di certo non può fare piacere a molti tifosi di Sinner. In seguito alla finale raggiunta agli Internazionali BNL d’Italia il numero 1 del ranking ATP ha deciso di non prendere parte al torneo ATP 500 di Amburgo.

Sinner gela tutti: ufficiale il ritiro

La competizione sulla terra rossa prenderà il via oggi, domenica 18 maggio, per concludersi sabato 24 maggio. Sia Sinner che Musetti risultavano regolarmente iscritti al torneo di Amburgo: entrambi hanno però scelto di rinunciare a questo evento dopo essere avanzati così tanto a Roma.

Probabilmente sia Jannik che Lorenzo hanno preferito prendersi qualche giorno di riposo dopo le fatiche del Foro Italico per arrivare in forma al Roland Garros, che scatterà domenica 25 maggio. Una scelta che pare non abbiano preso solo i due tennisti azzurri. Anche Tommy Paul, eliminato in semifinale da Sinner agli Internazionali, ha deciso che non prenderà parte al torneo ATP 500 di Amburgo.

Stesso discorso per Holger Rune, battuto da Corentin Moutet ai sedicesimi di finale del torneo romano, e per il serbo Hamad Medjedovic, eliminato al primo turno degli Internazionali d’Italia dal finlandese Otto Virtanen.