Il noto agente Federico Pastorello ieri è stato nella sede dell’Inter per parlare del futuro di diversi suoi assistiti tra cui i due difensori.

Federico Pastorello ha rilasciato importanti dichiarazioni sul futuro di Acerbi e De Vrij: “Su De Vrij avevamo solo da discutere le ultime cose. La volontà del ragazzo è quella di rimanere, quella dell’Inter è di tenerlo. Ormai ci siamo, mancano gli ultimissimi dettagli. Sará un biennale”.

Francesco Acerbi

“Su Acerbi c’è un diritto di riscatto che deve essere esercitato nel momento in cui c’è volontà ma credo ci sarà anche in questo caso ci dovremo risedere con l’Inter per parlare del contratto. Posso dire che è quasi scontato il riscatto, soprattutto considerando la stagione straordinaria che ha fatto Francesco. Quando una società investe in un 35enne lo fa a ragion veduta. Chiaramente quest’anno è stato in assoluto il miglior difensore in Europa e la finale credo ce l’abbiamo tutti davanti agli occhi“.

