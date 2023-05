Patteggiamento Juve, obiettivo Conference League. Ecco il motivo della possibile scelta della società bianconera

Con 2 o 3 punti di penalizzazione oltre alla maxi multa, dopo il patteggiamento per la manovra stipendi la Juventus si qualificherebbe per la Conference League.

Un obiettivo che diventa fondamentale per scontare, a questo punto molto probabilmente, la squalifica della UEFA nella prossima stagione. Nel prossimo anno la Juve ripartirebbe così da zero, senza pendenze ancora in corso.

The post Patteggiamento Juve, obiettivo Conference League. Ecco il motivo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG