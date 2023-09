L’allenatore dei campani Paulo Sousa si assume le proprie responsabilità per la brutta partenza della sua squadra ma non perde la fiducia.

La Salernitana ha perso anche ieri contro l’Empoli ed è scivolata nel gruppo delle penultime in classifica a quota 3 punti; sabato, dopodomani, a Salerno arriverà l’Inter di Inzaghi che deve tornare alla vittoria dopo l’inaspettato K. O. di ieri col Sassuolo. Paulo Sousa non demorde e avverte i nerazzurri: “Credo sia stata la peggiore prestazione da quando sono alla guida della Salernitana. Nel primo tempo la squadra ha avuto troppa difficoltà a livello di costruzione, poi nella ripresa siamo riusciti a fare meglio ma senza incidere nell’ultimo terzo di campo come nell’ultima gara casalinga. Siamo stati lenti e abbiamo preso decisioni sbagliate concedendo troppe transizioni ai nostri avversari che ci hanno creato difficoltà. Abbiamo fatto tutti male in questa partita ma crediamo che possiamo fare bene quindi continuiamo a lavorare per cercare di vincere”.

Lorenzo Pirola

Verso l’Inter

“La vittoria aiuterebbe a dare maggiore convinzione individuale e collettiva. Credo che in queste prime gare abbiamo dimostrato di essere migliorati in diverse cose rispetto allo scorso anno ma non è stato sufficiente per ottenere la vittoria. Dobbiamo continuare a credere nel nostro lavoro per cercare di conquistare quanto prima la vittoria. Siamo più o meno gli stessi dello scorso anno, quindi dobbiamo continuare a credere di poter fare risultati importanti già da sabato. Dobbiamo trovare la partita straordinaria e il risultato importante che ci aiuterebbe a ritrovare fiducia e ci farebbe ripartire nel nostro percorso”.

