Pavard e la scelta Inter: «Si è presentata con le mie stesse ambizioni». Le parole del terzino nerazzurro accostato in estate anche al Milan

Benjamin Pavard ha parlato ai microfoni di Sportmediaset del suo trasferimento all’Inter. Ecco le parole del terzino accostato, in estate, anche al Milan:

«Ero in Germania da sette anni, sentivo che era arrivato il momento di una nuova sfida. Si è presentata l’Inter, club dalla grande storia scritta da leggende come Javier Zanetti, che oggi lavora ancora per il club e per il quale ho grande rispetto. Per me si è trattato di qualcosa di evidente, l’Inter si è presentata con le mie stesse ambizioni, vincere il maggior numero di trofei possibili. Speriamo di poter celebrare a fine stagione più vittorie possibili, insieme ai nostri meravigliosi tifosi»

The post Pavard e la scelta Inter: «Si è presentata con le mie stesse ambizioni» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG