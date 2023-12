Benjamin Pavard, infortunato tra le fila dell’Inter, potrebbe tornare molto prima del previsto, dato il recupero fulmineo

Come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’Inter potrebbe riabbracciare anzitempo Benjamin Pavard, dopo l’infortunio.

Il difensore francese, infatti, sta recuperando in tempi record e scalpita al pensiero di tornare in campo. Una notizia che fa tirare un sospiro di sillievo a Inzaghi, data la coperta corta in difesa: Pavard potrebbe infatti addirittura essere convocato per il match del 17 dicembre contro la Lazio.

L’articolo Pavard, il difensore accelera i tempi: rientro anticipato all’Inter? proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG