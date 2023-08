Benjamin Pavard resta nel mirino dell’Inter per la difesa: il francese del Bayern Monaco piace ai nerazzurri

Come riporta Sky Sports, l’Inter resta alla finestra per Pavard e potrebbe sfruttare una complicazione in casa United. Gli inglesi infatti devono prima cedere Maguire e solo dopo, con i soldi incassati, andrebbero dal Bayern con un’offerta per Pavard.

Ma a due settimane dal gong finale di mercato l’uscita di Maguire non è affatto in fase avanzata e la sua permanenza frena le ambizioni dei Red Devils.

L’articolo Pavard, l’Inter non molla. E Maguire può aiutare i nerazzurri proviene da Inter News 24.

