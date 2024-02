Dalla Francia esaltano Pavard e la sua centralità nell’Inter di Simone Inzaghi: il commento di Sofoot sul difensore nerazzurro

Sofoot ha commentato la grande stagione di Pavard, sempre più pilastro dell’Inter:

PILASTRO – «La data di un trasferimento a volte dice molto sulla natura dello stesso. Potrebbe essere il caso di Benjamin Pavard, passato dal Bayern Monaco all’Inter il 30 agosto. Sulla carta, molti potrebbero credere negli acquisti dettati dal panico . Ma se il club di Milano ha sganciato 30 milioni di euro per il campione del mondo, è stato al termine di trattative difficili, soprattutto perché Thomas Tuchel non voleva lasciarlo andare. Pavard aveva bisogno di cambiare perché dal suo arrivo all’Inter, il francese si è affermato come un punto di riferimento della difesa. E’questa la sesta partita senza prendere un gol per l’Inter, nelle ultime 9 uscite e dal rientro dall’infortunio di Pavard. In cinque mesi il francese ha completamente fatto dimenticare Milan Škriniar. Pavard si integra perfettamente nello spartito di Inzaghi tra la bravura nell’1vs1 e la sua capacità di proiettarsi in avanti. “Pavard è troppo sottovalutato in Francia»

L’articolo Pavard, lo speciale elogio: «Cosa è diventato all’Inter. E Skriniar…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG