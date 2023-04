Andrea Paventi si è espresso sull’imminente match di ritorno dei quarti di finale di Champions tra Inter e Benfica

In collegamento a Sky Sport 24, Andrea Paventi parla così della partita di mercoledì che vedrà l’Inter affrontare il Benfica nella gara di ritorno, dopo il 0-2 dell’andata a Lisbona:

INTER BENFICA– «È il modo migliore per affrontare la partita, pensare di partire dallo 0-0. Sai che hai due gol di vantaggio, ma devi affrontarla con la massima attenzione possibile. Il messaggio è giusto lanciarlo in questo modo, poi l’Inter ha un vantaggio che deve sfruttare per osare qualcosa. Ci saranno delle possibilità per fare un gol al Benfica, vorrebbe dire forzare la squadra di Roger Schmidt a farne tre per andare ai supplementari e quattro per passare: avere un atteggiamento troppo remissivo potrebbe non pagare. Vedremo domani quale sarà la risposta della squadra, che bisogna dire che in Champions League esclusi i primi trentacinque minuti col Bayern Monaco all’esordio nel girone ha sempre fatto bene».

L’articolo Paventi: «Inter, è giusto mandare un certo messaggio al Benfica» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG