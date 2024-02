Il giornalista Andrea Paventi ha parlato del match di domani 16 febbraio tra Inter e Salernitana: le dichiarazioni

In collegamento per Sky Sport 24, Andrea Paventi si concentra sull’Inter, chiamata domani al match contro la Salernitana.

INTER – «Ci si aspetta un’Inter molto attenta e concentrata. Si focalizzerà sull’obiettivo non sottovalutando nessun avversario e provando a portare a casa tre punti che sarebbero molto importanti. Il rischio di poca approcciare con poca concentrazione credo che non ci sia. Anche per com’è stata la marcia di avvicinamento a questa partita. Tante sessioni, uno studio attento, allenamenti molto intensi. Questo tipo di atteggiamento e preparazione alla partita porterà probabilmente l’Inter a entrare in campo con una cattiveria, voglia e intensità davanti a un pubblico che di livello numerico e di calore per cercare di conquistare la vittoria».

L’articolo Paventi: «Inter Salernitana, studio attento dei nerazzurri» proviene da Inter News 24.

