Il giornalista Andrea Paventi ha detto la sua sull’Inter, in vetta alla classifica di Serie A e anche del girone Champions: le parole

Dagli studi di Sky Sport, Andrea Paventi si complimenta con l’Inter per il momento positivo vissuto dai giocatori. Primo posto in campionato e nel girone D della Champions, mica male:

LE PAROLE– «Con una vittoria nel ritorno con il Salisburgo l’Inter sarebbe agli ottavi di finale, a quel punto ci sarebbe solo da stabilire la posizione in classifica tra primo e secondo posto, ma per quello servirà aspettare lo scontro diretto contro la Real Sociedad. L’Inter sta facendo bene e mai in tempi recenti è stata in testa sia in campionato che in Champions League quindi è importante questo tipo di risposta che la squadra che sta dando, per dare una continuità alla scorsa stagione».

