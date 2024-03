Alfredo Pedullà ha duramente criticato l’arbitraggio del direttore di gara Di Bello in Lazio-Milan: la stoccata del giornalista

Intervenuto sui propri profili social, Alfredo Pedullà ha lanciato una vera e propria bordata a Di Bello, arbitro di Lazio-Milan:

PAROLE – «Di Bello, non contento dei disastri che ha combinato, ha pubblicato un post su Instagram con un brano dei Maneskin: “Zitti e buoni”. Noi zitti e buoni in attesa suo prossimo disastro, lui l’arbitro più scarso in circolazione che addirittura provoca sui social. In attesa del designatore Rocchi che gli dedicherà “Anima mia” dei Cugini di Campagna».

