Alfredo Pedullà, giornalista, commenta così l’intervista rilasciata al Corriere dello Sport da Giovanni Galeone sul tecnico della Juventus Massimiliano Allegri.

Le sue parole su Twitter: «Galeone al CorrieredelloSport: “Allegri ha fatto miracoli. Ha tenuto in vita la Juve”. Un padre difende sempre il figlio, anche se il figlio è indifendibile. È umano. L’errore è un altro: pensare che chi legge o chi ascolta non sia dotato di cervello. Gli puoi vendere cianfrusaglie spacciandole per diamanti. Ti giri e cerchi di capire in quanti ti stiano ascoltando: quasi nessuno. In fondo, te la canti e te la suoni da solo».

The post Pedullà: «Galeone su Allegri? Si vendono cianfrusaglie spacciandole per diamanti. Ma la gente ha il cervello» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG