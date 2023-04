Peeters Juve, la convocazione di mister Brambilla per il match con la FeralpiSalò sancisce la fine di un lungo incubo

L’incubo per Daouda Peeters è finalmente finito. Il centrocampista olandese, tornato ad allenarsi dopo il lungo stop dovuto ad una neuropatia, è infatti stato convocato da Massimo Brambilla per l’impegno di oggi contro la FeralpiSalò.

Un maledetto problema che lo ha fermato ad ottobre 2021, quando era in prestito allo Standard Liegi, prima che la Juventus Next Gen gli facesse vedere la luce in fondo al tunnel.

The post Peeters Juve, la chiamata di Brambilla e la fine di un incubo durato un anno appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG