Szczesny giura amore alla Juventus! Lo ha detto sul suo futuro dopo la vittoria dei bianconeri contro il Verona

Nell’intervista a Sky dopo Juve Verona, Wojciech Szczesny ha parlato così del suo futuro. Il contratto del portiere scade nel 2024, ma lui non si vede in nessun altro club che non sia la Juventus.

RINNOVO E FUTURO – «E’ la prima volta che sento parlare qualcuno di queste cose. Io non penso ad altro che al campo. Non mi vedo in un altro posto, sono felice qua. Essere alla Juventus mi stimola e non credo giocherò in un altro club importante».

LE PAROLE DI SZCZESNY A SKY DOPO JUVE VERONA

