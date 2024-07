Il giornalista Carlo Pellegatti sostiene che il centravanti tedesco non sia il preferito del tecnico lusitano.

Carlo Pellegatti a Radio Rossonera ha parlato del mercato del Milan a partire dalle perplessità per le trattative riguardanti Pavlovic e Fofana. “Può darsi che il Milan alzi le sue offerte, però se poi leggo che Ibrahimovic, Moncada e lo stesso Furlani vanno negli Stati Uniti… chiaro che esistono i telefoni, però penso che gli incontri di persona siano sempre più importanti. Pensavo di un’accelerazione per entrambi in questa settimana, ma ora non ne sono più sicuro”.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Su Fullkrug, eventuale nuovo numero 9

“Anche per lui, dal 15 agosto in poi. Io non credo che il Milan riesca a chiudere nel giro di una settimana lui e Samardzic, perchè sono trattative piuttosto complicate. Il mio piccolo consiglio è di non dimenticare la pista Abraham, che è il preferito di Fonseca”.

In uscita

“Non vedo cose immediate. Tra l’altro i migliori nel secondo tempo sono stati proprio Saelemaekers, Daniel Maldini e Florenzi. Mi sembra di capire che questi giocatori partano per gli Stati Uniti. Bisognerà aspettare…d’altra parte poi qualcosa si deve muovere, quando non lo so. Anche perchè quando si torna dagli Stati Uniti mancano 2 settimane al campionato, e Fonseca ha bisogno di sapere chi ha in rosa e chi no. Dunque o vanno alla cifra richiesta, o i club scendono alla cifra del Milan, altrimenti si cambia obiettivo”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG