Si pensava che il club allenato dal Cholo Diego Simeone potesse avere lo stesso obiettivo in attacco dei rossoneri.

Il Milan non si fermerà all’acquisto di Alvaro Morata per quel che riguarda l’attacco: i rossoneri però adesso non hanno più l’urgenza di sostituire Giroud e quindi possono “temporeggiare” e ponderare bene su quale obiettivo investire.

Il tedesco

Niclas Fullkrug, 31 anni, sembra essere diventato l’obiettivo primario del Milan. Il calciatore tedesco, con una carriera già ampia alle spalle e l’esperienza maturata nel campionato tedesco, potrebbe apportare quel misto di goal ed esperienza di cui i rossoneri hanno bisogno. Il suo eventuale arrivo a Milano sarebbe motivato dalla volontà del club di affiancare l’attaccante ad Alvaro Morata; bisognerebbe vedere poi cosa ne sarà di Luka Jovic.

Giorgio Furlani

La concorrenza

Fino a poco tempo fa, sembrava che anche l’Atletico Madrid fosse fortemente interessato al centravanti del Borussia Dortmund, il che avrebbe potuto complicare le mosse del Milan. Tuttavia, le ultime notizie hanno rivelato un ribaltamento di scenario: secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto ora i Colchoneros starebbero trattando Artem Dovbyk, attaccante del Girona e capocannoniere dell’ultima Liga. Se così fosse, ci sarebbe campo libero per i rossoneri nella corsa a Fullkrug.

La trattativa

Il Borussia Dortmund valuta il proprio attaccante intorno ai 15 milioni di euro, una cifra che il Milan sembra essere pronto a considerare. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, che ha già dimostrato interesse verso la destinazione italiana.

