Il figlio d’arte sembra diretto verso un ritorno in Brianza ma ancora non c’è accordo.

Il destino professionale di Daniel Maldini sembra aver preso una direzione definitiva, sancendo forse la fine del suo percorso nel Milan, la squadra che lo ha visto crescere e maturare come calciatore. Trequartista classe 2001, dopo aver trascorso l’ultima stagione in prestito prima all’Empoli e poi al Monza, sta per intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera sotto la guida del nuovo tecnico Alessandro Nesta.

Daniel Maldini

Le ultime

Adriano Galliani, ex dirigente di spicco del Milan e attuale amministratore delegato del Monza, è la figura chiave dietro alla possibile definitiva cessione di Maldini al club brianzolo. Galliani, infatti, ha in programma un incontro con Giuseppe Riso, agente del giovane talento, con l’obiettivo di concludere l’affare, come riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira.

Condizioni e dettagli dell’accordo

All’interno dell’accordo tra il Milan e il Monza per il trasferimento di Daniel Maldini si prevede una clausola particolarmente importante per la società rossonera: una sostanziale percentuale sui guadagni derivanti da una futura vendita del giocatore. I rossoneri quindi hanno deciso di cedere il figlio d’arte a titolo definitivo ma sono consapevoli che il suo valore crescerà in futuro; la possibilità di inserire la clausola con percentuale di futura rivendita permette loro di guadagnare anche in futuro. Daniel Maldini nella passata stagione ha fatto male ad Empoli ma molto bene proprio al Monza: il trequartista ha anche fornito l’assist a Florenzi nell’unica amichevole fin qui disputata dai rossoneri.

