Il giornalista Peppe Di Stefano ha aggiornato la situazione relativa ai rientri dei giocatori rossoneri che sono stati impegnati con le nazionali.

Peppe Di Stefano a Sky Sport ha dato le ultime notizie sul Milan in diretta da Milanello; l’inviato ha dato anche il suo punto di vista sul prossimo obiettivo di mercato dei rossoneri. “Ieri ultima sessione di allenamento a Milanello senza i nazionali, infatti oggi tornerà a disposizione di Fonseca, Luka Jovic mentre gli americani Musah e Pulisic arriveranno il 26 luglio. A seguire gli altri nazionali come Leao il 28 luglio e Okafor il 30 luglio, con i francesi Theo e Maignan, oltre a Reijnders che riprenderanno ad allenarsi con il Milan nei primi giorni di agosto. Anche Morata arriverà a Milano, il 5 agosto, e in questi giorni è in vacanza con Theo, segno del bel rapporto e dell’amicizia che c’è tra i due. Quindi tra il 9 e il 10 tutta la squadra potrà lavorare al completo sotto la guida di Fonseca. Mentre per quanto riguarda il mercato, oltre a Morata la dirigenza del Milan è sempre al lavoro per Pavlovic, difensore serbo e mancino che servirebbe molto alla difesa rossonera”.

Theo Hernandez

Sul nuovo numero 9

“Il Milan deve trovare un altro attaccante, oggi rientra Jovic e ancora non è chiaro cosa farà il Milan se tratterrà tre prime punte, oppure se cedere Jovic e comprare un secondo attaccante. Fullkrug lo vogliono fare a cifre contenute, si cerca la condizione giusta. I rossoneri non avranno fretta dopo l’acquisto di Morata, anche se certamente c’è ancora quella maglia numero 9 libera, quindi non possiamo che considerare il mercato del Milan più che aperto”.

