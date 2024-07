Si infittiscono le voci di mercato che vedono Ederson diretto verso l’Arabia Saudita: il club inglese si interroga sulla sua sostituzione.

Negli ultimi giorni, le voci relative al futuro di Mike Maignan hanno ripreso vigore soprattutto perché correlate ad una possibile partenza eccellente in un’altra squadra.

Fermento

Le ultime notizie avevano suggerito un interesse del Manchester City per il portiere rossonero perché c’è la possibilità concreta che Ederson lasci il club. L’estremo difensore rossonero chiaramente non è stato il solo accostato al club di Guardiola; ci sono anche l’ex capitano del Milan Donnarumma e Oblak.

Mike Peterson Maignan

La scelta di Guardiola

Tuttavia, il noto esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, ha chiarito la posizione del Manchester City riguardo al futuro della porta: l’intenzione sarebbe quella di promuovere come primo portiere Ortega se Ederson dovesse effettivamente partire.

Qui Milan

Non trovano conferme quindi le voci che vedono il futuro di Mike Maignan lontano da Milano, almeno in questa fase. Il portiere classe 1995, arrivato dal Lille, ha dimostrato di essere un elemento chiave per la squadra, e la direzione sembra intenzionata a consolidare questa relazione attraverso il rinnovo del suo contratto. La priorità, dunque, diventa quella di blindare Maignan con un accordo più lungo ed economicamente più corposo: il tutto per proteggere il club da future incursioni di mercato che potrebbero tentare il calciatore. L’estremo difensore francese guadagna poco meno di 3 milioni a stagione ed ha un contratto in scadenza nel 2026.

