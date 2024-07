Dalla Francia arrivano cattive notizie per i tifosi rossoneri e non solo: si complica la trattativa per il centrocampista.

Il Milan da tempo mira a rafforzare il proprio centrocampo con Youssouf Fofana ma la trattativa col Monaco si sta rivelando più difficile e lunga del previsto.

La situazione

Il club rossonero ha da qualche settimana l’accordo col giocatore per il contratto che firmerebbe in caso di accordo anche col club monegasco. Fofana ha esplicitamente dichiarato di non voler rinnovare il proprio contratto con il Monaco, valido ancora per un solo anno, e di voler andare a giocare nel Milan.

L’indiscrezione

Tutto ciò non frena il Monaco che continua a dare filo da torcere al Milan. Il club del Principato, secondo le ultime notizie provenienti dalla Francia, valuta il proprio centrocampista 35 milioni di euro, una cifra che i rossoneri non hanno decisamente intenzione di investire. Finora in Italia si è sempre parlato di richieste intorno ai 20 milioni e di offerte dei rossoneri intorno ai 15.

La concorrenza

A rendere ancor più complesso il panorama intorno a Fofana è l’interesse manifestato da altre squadre europee. Il Manchester United è entrato in contatto con l’entourage del giocatore, esplorando le possibilità senza però avanzare un’offerta ufficiale. Dall’altra parte, l’Atletico Madrid ha già mosso passi concreti verso il centrocampista francese, presentando una proposta ufficiale. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori sviluppi: il Milan crede ancora di essere in vantaggio.

