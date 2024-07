Il jolly difensivo rossonero è sul mercato solo a determinate condizioni: il rapporto con l’allenatore sembra ricucito.

Il Milan ha inaugurato la propria stagione con una vittoria per merito di Alessandro Florenzi, che sabato scorso, nell’amichevole contro il Rapid Vienna, ha segnato il primo goal dell’era Fonseca.

Professionalità

La prestazione dell’ex Roma e Paris Saint Germain non è stata una sorpresa per chi lo ha osservato attentamente durante gli allenamenti a Milanello. Il terzino romano si è mostrato fin da subito in ottima forma fisica, concentrato e determinato a dimostrare il suo valore, anche sotto la guida del nuovo allenatore, Paulo Fonseca.

Alessandro Florenzi

Una pietra sopra

Alessandro Florenzi lasciò la Roma, squadra di cui era capitano e tifoso, per via di diversità di vedute proprio con Paulo Fonseca. Ora gli screzi passati sembrerebbero essere stati dimenticati: oggi il laterale è completamente focalizzato sul Milan e sul suo risalire le gerarchie.

Sul mercato

Nonostante le voci di mercato, fino ad ora non è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale al giocatore da parte della dirigenza del Milan. Geoffrey Moncada e tutta la dirigenza lo considera un giocatore cedibile ma solo a determinate condizioni: insomma i rossoneri non sono alla ricerca di acquirenti. Il punto focale della situazione riguarda principalmente l’ingaggio del giocatore, fissato a 3 milioni di euro, e la scadenza del suo contratto nel 2025. Tuttavia, qualsiasi offerta che dovesse arrivare al club sarà valutata con attenzione, in collaborazione con Florenzi e il suo agente, senza particolare urgenza.

