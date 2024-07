La dirigenza rossonera ieri per gran parte del pomeriggio è stata a colloqui col proprietario del club: ecco cosa filtra.

Gerry Cardinale, esponente di spicco del fondo RedBird Capitals nonché proprietario del Milan, ha fatto ieri una comparsa improvvisa in Italia mettendo piede a Milano per definire le strategie future della squadra. Un incontro importante, che ha visto la partecipazione dei vertici societari tra cui figure di rilievo come il presidente Paolo Scaroni, l’amministratore delegato Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic in qualità di senior advisor, e il direttore tecnico Geoffrey Moncada.

Riunione fiume

L’italo-americano ha approfittato di un suo viaggio in Europa per organizzare questa riunione cruciale a Milano. Calciomercato.com riporta che il faccia a faccia è iniziato alle 13:00 e si è prolungato per 6 intense ore fino alle 19:00.

Gerry Cardinale

Gli argomenti affrontati

I temi trattati durante la riunione sono stati molti e di fondamentale importanza. Si è parlato, naturalmente, di calciomercato, ma non solo. L’obiettivo era anche quello di stabilire delle linee programmatiche per una stagione che si preannuncia ricca di sfide e che il Milan intende affrontare da protagonista. La dirigenza e Gerry Cardinale hanno avuto modo di scambiare idee e visioni per garantire che il club mantenga il suo status e ambizioni.

Il leitmotiv

Uno dei punti salienti dell’incontro è stato il dibattito sul budget disponibile per le operazioni di mercato. La dirigenza ha espresso la necessità di avere maggiore flessibilità finanziaria per poter operare acquisti mirati. Dalle prime informazioni, pare che sia stata confermata la strategia di investire in giovani talenti, senza tuttavia trascurare l’importanza di figure esperte nello spogliatoio, un approccio già testimonialo dall’acquisto di Morata.

