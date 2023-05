Il giornalista Pellegatti ha voluto parlare così della situazione del Milan tra campionato e Champions (aspettando il derby con l’Inter)

Tramite TMW, il giornalista rossonero Carlo Pellegatti ha parlato della situazione del Milan tra campionato e derby di Champions contro l’Inter.

LE PAROLE – «Turnover? Giusto, ma avrei fatto scelte diverse. Se devo scegliere tra rischiare di non arrivare tra le prime quattro adesso o arrivare ora in finale di Champions battendo l’Inter in semifinale dico la seconda. Pioli così può entrare nella storia».

L’articolo Pellegatti su Milan-Inter: «Pioli può entrare nella storia» proviene da Inter News 24.

