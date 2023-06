Pellegrini Juve, ecco la cifra che ha in mente Lotito per il ritorno alla Lazio. Le ultime sul futuro del terzino

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’opzione di riscatto per Luca Pellegrini è scaduta venerdì e la Lazio, come previsto, non l’ha esercitata.

Il giocatore rientrerà alla Juve e Lotito proverà a strappare un nuovo prestito o uno sconto rispetto ai 15 milioni che erano stati pattuiti a gennaio per riscattarlo. L’obiettivo della Lazio è quello di non superare i 10 milioni complessivi.

