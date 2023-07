Pellegrini via dalla Juve, per l’esterno adesso spunta anche l’ipotesi Milan. Lo scenario di mercato sul giocatore

Il Milan è alla ricerca di un laterale mancino che possa sostituire il partente Ballo-Touré. Possibilimente un giovane italiano e, per questo, si guarda in casa Juve.

Come riferito da Gianluca Di Marzio, l’ultima idea porta a Luca Pellegrini. L’ex laziale piace, ma il club rossonero al momento non sembra comunque intenzionato a proporre offerte ufficiali per acquistarlo.

The post Pellegrini via dalla Juve: spunta l’ipotesi Milan. Lo scenario appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG