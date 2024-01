Zdenek Zeman, allenatore del Pescara, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus Next Gen e non è mancata la stoccata al club bianconero

Zdenek Zeman, allenatore del Pescara, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus Next Gen e non è mancata la stoccata al club bianconero. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Sono una squadra giovane e con grande talento. Tecnicamente molto valida e non dovremo farli giocare. La classifica non rispecchia il loro reale valore. In questa pausa non siamo riusciti a lavorare come volevamo: infortuni, Covid e influenze non abbiamo lavorato al meglio. Spero possa bastare quanto fatto e provato. Tifoso Juve? Per tanti anni fino al ’74, poi ho perso per un fuorigioco contro di loro e ho capito che non si può competere»

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG