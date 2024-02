Petrachi sta con Chiesa: «Non lo manderei via neanche per tantissimi soldi, vi spiego». L’analisi sul giocatore della Juve

Petrachi ai microfoni di Tv Play ha fatto un’analisi sui problemi che sta attraversando Chiesa alla Juve.

PETRACHI SU CHIESA – «Chiesa è un giocatore che adoro. Se fossi alla Juve non lo manderei mai via, neanche per tantissimi soldi. Lui rompe gli equilibri, ma in questo momento Federico non sta benissimo da un punto di vista fisico. Non credo che abbia ancora superato totalmente l’infortunio al crociato, ma se torna a star bene diventa devastante».

