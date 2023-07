Il giornalista Marco Piccari fa la sua analisi sul Milan sulle ultime amichevoli e sulle mosse di calciomercato dei rossoneri

Intervenuto su TMW, il giornalista e direttore di TMW Radio Marco Piccari, fa il punto sul Milan tra operazioni di calciomercato chiuse, progetto e sensazioni per la prossima stagione.

LE PAROLE – «Alla fine di luglio si scrive calciomercato, ma si legge Milan. È la squadra rossonera al momento a rendere frizzante, affascinante e curioso il mercato. Dopo l’addio di Maldini e la cessione di Tonali sembrava la fine di tutto e invece dentro 7 giocatori con l’ottavo (Musah) molto vicino. Al momento coloro che parlavano della fine del milanismo si possono consolare. La squadra rossonera si è mossa con rapidità, inserendo nel gruppo calciatori giovani, con esperienza, qualità e forza fisica. Nell’ultimo mese, mentre gli altri provavano ad intavolare possibili trattative, il Milan ha chiuso varie operazioni creando un gran traffico a Linate per l’arrivo dei calciatori. Foto, presentazione e cori dei tifosi: un mese elettrizzante. Più che calciomercato è sembrato il videogioco football manager: prendo quel calciatore e poi anche quello. Il Milan, in questa calda estate, sta facendo battere il cuore dei tifosi e sognare per la prossima stagione, del resto l’obiettivo del calciomercato è anche questo e ora toccherà a Pioli far funzionare il tutto.

Il suo sarà un compito difficile ma anche entusiasmante. Attenzione però alla chiusura del mercato, manca ancora un mese e aspettando le altre, la domanda è una sola: domani chi compra il Milan? In mezzo a tutto questo movimento rossonero è giusto segnalare due giocatori che possono conquistare il cuore dei tifosi: Weah e Frattesi. Le prime amichevoli stanno dando segnali importanti in questa direzione. Il giovane Weah contro il Milan si è messo subito in evidenza. Sulla fascia destra il figlio di George ha esibito tecnica e potenza. Sí, è vero, siamo al calcio di luglio, ma il ragazzo promette molto bene. Venendo a Frattesi l’ex Sassuolo nel centrocampo dell’Inter si muove già con estrema disinvoltura. Costruisce, si inserisce e segna, lui e Barella saranno i due assaltatori di Inzaghi.

Il mercato è ancora lungo, il Milan è partito forte, Juve e Inter devono fare ancora aggiustamenti, ma al momento possiamo dire che stanno inviando i primi messaggi al Napoli».

