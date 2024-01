I tifosi del Milan Femminile viste le difficoltà in attacco della squadra rivorrebbero Piemonte. L’agente però…

Sogni infranti. I tifosi del Milan Femminile viste le difficoltà in attacco della squadra rivorrebbero Piemonte in rossonero. Nella lunga intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com da Claudia Romanelli, ha parlato così della sua assistita smorzando i desideri dei supporter del suo ex club:

PAROLE – «Parliamo di una ragazza eccezionale, molto forte e talvolta anche molto fragile. Ha un cuore grande e quando sposa un progetto lo fa dall’inizio alla fine con tutte le difficoltà del caso. – spiega la sua procuratrice – Per una giocatrice italiana spostarsi in Inghilterra non è sempre facile,il clima freddo non aiuta e il sistema di gioco è diverso. Martina ha saputo affrontare queste difficoltà e si sta adattando molto bene, è un gioco, quello inglese, che è nelle sue corde sia per struttura fisica , che per modo di approcciare al campo. È amata dalle compagne e dal club e sta facendo un’esperienza positiva in un campionato di prim’ordine»

