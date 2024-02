L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match contro il Monza in campionato

Intervenuto ai microfoni di Milan TV nel postpartita di Monza Milan, Stefano Pioli ha analizzato così il match perso.

NON È STATA LA NOSTRA SERATA – «Tutto lo sviluppo della gara ci ha detto così, per episodi, per tutto quello che è successo, abbiamo commesso errori gravi, i due gol, l’espulsione. Poi con grande cuore e spirito abbiamo rimontato e volevamo addirittura vincerla, ma poi è finito tutto purtroppo».

VALUTARE BENE GLI ERRORI – «Resettare tutto no, ma valutare errori e ingenuità commesse durante la partita, adesso dovremo pensare a giovedì e ritrovare la nostra qualità e il nostro gioco».

LE CONDIZIONI DI LEAO E PULISIC – «Sì, ieri avevamo avuto un po’ di problemi in allenamento, Rafa non stava benissimo e Cristian era affaticato e non si è allenato, ho dovuto fare altre scelte di formazione, è andata così purtroppo».

