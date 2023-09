Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky dopo la partita contro il Newcastle di Champions League. Le parole

PARTITA – «Sulla prestazione credo che possa ritenermi sodisfatto, abbiamo comandato e fatto una buona fase difensiva, cercando di essere sempre pericolosi. Il nostro errore è stato quello di non finalizzare certe occasioni che sembravano semplici. Peccato perché abbiamo fatto meglio di loro su tutto, ma non siamo riusciti a finalizzare bene delle occasioni. È un peccato, ma dobbiamo continuare a crescere e migliorare. È la determinazione che fa sì che si possano fare certe partite, perché la qualità ce l’abbiamo».

OCCASIONE LEAO – «Io pensavo che spaccasse la porta, aveva fatto tutto benissimo. Ma ce ne sono state tante. Per l’energia e quello che abbiamo messo in campo meritavamo di vincere, è un peccato. Stasera abbiamo la testa alta consapevoli che si può ancora migliorare».

TIFOSI – «Ringrazio i tifosi che mi hanno applaudito e comprendo chi mi ha fischiato per quello che è successo nel derby. La nostra tifoseria è unica e la squadra penso abbia anche risposto bene»

GRUPPO – «Conosco i miei giocatori. Domenica è stata una giornata diffisicilisma, abbiamo fatto un derby che non volevamo. Non è stato facile parlare alla squadra, l’ho fatto più individualmente. Poi da lunedì ho rivisto quello che un allenatore deve vedere in una rifinitura. Oggi ci teniamo la prestazione».

CONDIZIONI INFORTUNATI – «Loftus-Cheek sembra solo affaticato, un crampo. Mike mi fido di lui, anche se Portello ha fatto bene. Io continuo a dire che si gioca troppo: sono dei fenomeni ma alzi il rischio degli infortuni. Speriamo che sia qualcosa di breve»

MUSAH – «Ha belle caratteristiche, va un po’ inquadrato tatticamente. Tra lui e Tommaso oggi ho scelto il secondo perché è meglio difensivamente. Hanno tutti caratteristiche diverse e presto arriverà anche il suo turno»

