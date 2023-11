L’allenatore del Milan Pioli ha parlato a Sky nel post-partita di Milan PSG: queste le parole del tecnico rossonero

L’allenatore del Milan Pioli ha parlato dopo il match di Champions League tra Milan e PSG terminato 2-1. Ecco le sue parole.

SULLA PARTITA – «Quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto in grande, giocando con spirito, sapendo che dovevamo soffrire contro una squadra così forte. Tanti complimenti ai ragazzi per come siamo stati squadra. Era una partita davvero importante per il girone e ora pensiamo al Dortmund».

SUL GRUPPO – «Io credo che quello che ha fatto la squadra può dire di più dell’allenatore. Parlarsi e capire perchè non siamo stati così attenti e determinati contro l’Udinese. Io ho cercato di ricordargli che squadra siamo. Questa partita serviva per tornare ad essere squadra e regalare un grande momento ai nostri tifosi».

SUL GIRONE – «Vorrei sempre un Milan così. Abbiamo sbagliato nettamente la partita di sabato ma la squadra ha il suo modo di giocare. Sono queste le partite che ti dicono tante cose, anche se il PSG ha comunque giocato noi abbiamo avuto tante occasioni. Abbiamo fatto un buon passo in avanti e io avevo già detto che saremmo arrivati all’ultima giornata a contenderci il passaggio. La prossima contro il Dortmund sarà davvero importante».

SU LEAO – «Questo deve essere lo standard di Rafa. Può essere un campione ma dipende solo da lui. Ha fatto una partita eccezionale come il resto del gruppo».

DIFFERENZA CAMPIONATO CHAMPIONS – «Non penso ci sia una grande differenza togliendo il match contro l’Udinese. Non siamo stati una squadra in difficoltà contro Juve e Napoli, abbiamo pagato qualche gol a caro prezzo. Ora dobbiamo prendere l’energia di questa partita e spingerci in campionato per rimetterci apposto».

