Pioli avvisa anche la Juve: «Siamo molto motivati e determinati». Le parole dell’allenatore del Milan

Il Milan si gioca il quarto posto e a fine mese sarà ospite anche della Juve allo Stadium.

Queste le parole di Pioli a DAZN prima di Spezia Milan.

STIMOLARE I GIOCATORI – «Non serve stimolarli, è il momento clou della stagione in cui decideremo le nostre sorti in campionato e in Champions League. Siamo molto motivati, saremo determinati e dobbiamo giocare come sappiamo».

The post Pioli avvisa anche la Juve: «Siamo molto motivati e determinati» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG