Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in vista della prossima sfida contro la Juve: le dichiarazioni del tecnico

Stefano Pioli, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato in vista del prossimo match contro la Juve.

RIMPIANTI – «Aspettiamo due partite, poi faremo i bilanci. Siamo andati oltre le aspettative in Champions, in campionato abbiamo avuto poca continuità. Molte di queste partite non siamo riusciti a vincerle, questo è stato il nostro limite. Con la Juve sarà molto importante, dovremo prepararla bene e cercare di mettere in campo la miglior prestazione possibile. Quando giochiamo un bel calcio abbiamo belle qualità».

L’INTERVISTA COMPLETA DI STEFANO PIOLI

