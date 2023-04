Pioli: «Ecco cosa possiamo fare tra campionato e Champions». Le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa della sosta e del momento del Milan. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«C’è stata l’ultima sosta prima di questi ultime 2 mesi e saranno decisivi. Possiamo fare ancora tanto, al momento sono solo giudizi parziali. Io durante la sosta ho detto ai ragazzi che non è cambiato niente, come lo scorso anno anche quest’anno in pochi credono in noi. Questa stagione potrà essere positiva, addirittura gloriosa, o un pò negativa. Sappiamo quello che possiamo fare tra campionato e Champions League».

