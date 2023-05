Pioli: «L’obiettivo sarà quello di migliorare la squadra». Le parole del tecnico rossonero sui calciatori che hanno giocato poco

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei calciatori che hanno giocato poco, tra cui De Ketelaere. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«Questo non lo so. Ci si dimentica alla svelta del percorso che si è fatto. Chiunque deve avere il tempo per capire che è al Milan. Io continuo a pensare che ci siano giocatori di qualità e noi li abbiamo, poi vedremo. L’obiettivo sarà quello di migliorare la squadra. De Ketelaere? Non lo so, non siamo ancora scesi nei particolari. Valuteremo tutto a fine campionato».

LEGGI LE PAROLE COMPLETE DEL TECNICO ROSSONERO

The post Pioli: «L’obiettivo sarà quello di migliorare la squadra» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG